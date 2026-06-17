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01:32, 17 июня 2026Ценности

В сети появились снимки 53-летней Гвинет Пэлтроу в крошечном бикини без фотошопа

Журналисты Daily Mail опубликовали снимки актрисы Гвинет Пэлтроу с отдыха на яхте в Италии
Мария Винар

Фото: JC Olivera / Variety via Getty Images

Журналисты Daily Mail опубликовали в сети снимки американской актрисы Гвинет Пэлтроу в бикини без фотошопа. Кадры появились на сайте издания.

53-летнюю знаменитость заметили во время отдыха на яхте у побережья острова Сардиния, Италия. При этом в объективы камер она попала не одна, а вместе с 55-летним мужем, сценаристом Брэдом Фэлчаком.

Так, звезда «Железного человека» предстала перед папарацци в белом бикини, который включал в себя крошечный бюстгальтер и плавки с низкой посадкой. На размещенных снимках видно, что волосы актрисы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

В марте пластический хирург Шон МакНэлли раскрыл правду о пластике Пэлтроу. Проанализировав фото актрисы с «Оскара», доктор предположил, что она могла прибегнуть к подтяжке лица и век.

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