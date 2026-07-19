Армия России ударила по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области

МО России: Армия РФ ударила по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области

Армия России ударила по газоперерабатывающему заводу у Андреевки Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Нанесен удар с применением БПЛА "Гербера-4 Сикер" по газоперерабатывающему заводу противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — рассказали в ведомстве.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны России.

19 июля также стало известно, что ВС России взяли еще один населенный пункт. Речь шла про Вольное в Днепропетровской области.