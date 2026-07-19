ВС России взяли еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России: ВС РФ взяли населенный пункт Вольное в Днепропетровской области

Вооруженные силы России взяли населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области», — сообщили в ведомстве.

16 июля Минобороны России опубликовало видео удара по локомотивам Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что удар был нанесен близ населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.

Ранее заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывным Гагарин рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом.