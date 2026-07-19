Тверь вошла в Золотое кольцо России

Губернатор Виталий Королев: Тверь официально вошла в маршрут «Золотое кольцо России»

Тверь официально вошла в маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев в своем канале на платформе «Макс».

«Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте "Золотое кольцо России"! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне», — указал он.

При этом Королев отметил, что подобный статус поспособствует развитию туризма и экономики города, а также обновлению инфраструктуры и улучшению качества жизни местных жителей.

В январе сообщалось, что к своему 60-летию в 2027 году маршрут «Золотое кольцо России» будет значительно расширен. Вместо привычного круга из девяти городов маршрут объединит 49 точек притяжения: от древних столиц и купеческих городов до заповедных природных парков. В его орбиту впервые войдут территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».