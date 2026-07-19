Трамп захотел включить Иран в законопроект о санкциях против России

Трамп: Республиканцам нужно включить Иран в законопроект о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о законопроекте о санкциях против РФ. Новым постом он поделился в социальной сети Truth Social.

Глава государства захотел включить в документ Иран. «Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России», — написал он.

14 июля Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций против России.

Позже бывший вице-президент США Майк Пенс предложил переименовать в честь сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в законопроект о санкциях против России, соавтором которого он являлся. По мнению Пенса, многолетние усилия Грэма по ужесточению санкций против Москвы должны стать его законодательным наследием и постоянным напоминанием о его непоколебимой поддержке Украины и союзников Америки.