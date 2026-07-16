В США предложили переименовать законопроект о санкциях против России

Пенс предложил переименовать в честь сенатора Грэма законопроект о санкциях против России

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил переименовать в честь сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) законопроект о санкциях против России, соавтором которого он являлся. С таким предложением он выступил в интервью Fox News.

«Было бы вполне уместно включить имя сенатора Линдси Грэма в этот законопроект», — сказал Пенс, добавив, что это стало бы «достойной данью уважения» для покойного республиканца.

По мнению Пенса, многолетние усилия Грэма по ужесточению санкций против Москвы должны стать его законодательным наследием и постоянным напоминанием о его непоколебимой поддержке Украины и союзников Америки.

Бывший вице-президент США заявил, что у Конгресса США есть редкая возможность почтить память Грэма, приняв законопроект, за который он боролся годами, и направив его президенту Дональду Трампу с указанием имени сенатора.

14 июля Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что покойный сенатор Грэм этого очень хотел.