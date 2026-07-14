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19:56, 14 июля 2026Мир

Трамп оценил вероятность ужесточения санкций США против России

Трамп: Есть большая вероятность подписания законопроекта об ужесточении санкций против РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evan Vucci / Reuters

Есть большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, отвечая на вопросы журналистов, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«[Сенатор] Линдси [Грэм] (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру») очень этого хотел. Возможно, к нему добавят еще Иран и «Хезболлу». Есть большая вероятность, что это будет сделано», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий законопроект.

Вечером 11 июля Грэм ушел из жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

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