Трамп оценил вероятность ужесточения санкций США против России

Трамп: Есть большая вероятность подписания законопроекта об ужесточении санкций против РФ

Есть большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди, отвечая на вопросы журналистов, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«[Сенатор] Линдси [Грэм] (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру») очень этого хотел. Возможно, к нему добавят еще Иран и «Хезболлу». Есть большая вероятность, что это будет сделано», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, подпишет ли он соответствующий законопроект.

Вечером 11 июля Грэм ушел из жизни в своем таунхаусе на Капитолийском холме в Вашингтоне после «внезапной и непродолжительной болезни». Позднее там уточнили, что у него случился разрыв аорты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций.