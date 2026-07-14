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01:27, 14 июля 2026Мир

Трамп высказался о готовности подписать ужесточение санкций против России

Трамп заявил, что пока не принял решение о поддержке ужесточения санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты спросили президента, готов ли он подписать упомянутый законопроект.

«Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.

10 июля в ходе визита в Киев сенатор Линдси Грэмнесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

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