Трамп высказался о готовности подписать ужесточение санкций против России

Трамп заявил, что пока не принял решение о поддержке ужесточения санкций против России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение относительно того, поддерживать ли подготовленный в Конгрессе США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты спросили президента, готов ли он подписать упомянутый законопроект.

«Мы говорим об этом. Мы очень скоро примем решение на этот счет», — высказался он.

10 июля в ходе визита в Киев сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году законопроект предполагает пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.