«Трамп сказал, что пора». Сенат США возобновил работу над жесткими санкциями против России. Какие ограничения хотят ввести?

Трамп поддержал законопроект о введении новых санкций против России

Внесенный в Сенат законопроект конгрессмена-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его коллеги-демократа Ричарда Блюменталя о введении новых санкций против России теперь поддерживает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет журнал Politico.

«Мы движемся (...) Трамп сказал мне, что пора двигаться, поэтому мы будем это делать», — указал Грэм.

Сам президент США также публично признал, что теперь заинтересован в новых антироссийских ограничениях и изучает их. Помимо этого, он заявил, что якобы приготовил Москве «небольшой сюрприз», под которым могут подразумеваться новые экономические рестрикции.

Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю Дональд Трамп президент США

Кроме того, законопроект о пошлинах против России и торгующих с ней стран получил поддержку лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна. Поэтому проект может быть рассмотрен в июле, хотя 18 июня был отложен.

30 мая агентство Reuters сообщало, что Сенат примет законопроект без колебаний, однако столкнется с сопротивлением в Палате представителей, где большинство республиканцев выступают против участия в конфликте на Украине.

Уточняется, что сенаторы заинтересовались новыми санкциями из-за критики Трампом своего последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), американский лидер «начал терять терпение» по вопросу украинского кризиса и теперь думает занять более жесткую позицию по отношению к Москве.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Какие поправки сенаторы внесли в законопроект о санкциях против России?

Ранее сообщалось, что новый проект санкций включает в себя пошлины против России и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном. При этом за прошедший год США сами напрямую закупили российский уран и плутоний на 624 миллиона долларов.

500 % — такие пошлины на импорт российской нефти и других товаров третьими странами хотят ввести США

При этом законопроект предполагал право президента США временно отменять санкции против партнеров России сроком на 180 дней.

Однако, как уточняет Politico, Грэм и Блюменталь «за кулисами» решили внести изменения в законопроект, чтобы проще его принять.

В частности, теперь у главы государства есть право повторно продлить на 180 дней отмену санкций. Предполагается, что это позволит Трампу дать большую гибкость и свободу рук во внешней политике.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Администрация Трампа предлагала снять санкции против России

Тем не менее не все в окружении Трампа хотят ужесточить рестрикции. 4 июля журнал Politico сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает необходимым снять санкции с России в энергетической сфере.

Авторы материала отметили, что в случае потенциального сотрудничества Москвы и Вашингтона, европейский энергетический сектор будет занимать «центральное место». По словам источников, это «вызывает беспокойство в Брюсселе».

Кроме того, 19 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи выразил надежду в беседе с «Лентой.ру», что Конгресс США окончательно отложил проект Грэма и никогда к нему не вернется.

Пока они [конгрессмены] немножко отложили этот законопроект. Мы рады этому и поддерживаем то, что они его отложили Роберт Эйджи глава Американской торговой палаты в России

Новые санкции нанесут удар по самим США

Как заявил ранее научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ Лев Сокольщик, введение предложенного конгрессменами проекта санкций может запустить инфляционную спираль из-за введения пошлин в размере 500 процентов.

«Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов — это глобальный рынок. Исключения, например, рынок Ирана может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали», — указал исследователь.

Аналитик добавил, что президенту США Дональду Трампу свойственен жесткий стиль во внешней политике, однако подобные пошлины могут быть слишком рискованными.