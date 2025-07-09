Президент США Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Президент США Дональд Трамп угрожал мировым лидерам уничтожением столиц государств, которыми они управляют. В частности, американский лидер обещал президенту России Владимиру Путину разбомбить Москву, а председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину — Пекин. В этом политик сам признался в прошлом году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию.

Об угрозах сообщила газета The Washington Post в мае 2024 года. «На одном мероприятии он (Трамп — прим. «Ленты.ру») заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров», — говорилось в материале издания. Сейчас журналисты опубликовали аудиозапись этой речи политика.

Трамп пригрозил разбомбить Москву к чертям

Глава Белого дома заявил, что обещал президенту России нанести удары по столице страны в том случае, если российские войска зайдут на территорию Украины.

Я сказал Путину: «Если вы зайдете на Украину, то я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора» Дональд Трамп президент США

Американский лидер заявил, что президент России сказал, что не верит ему. «Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10 процентов», — указал Трамп, добавив, что «хватило бы и 5 процентов». Когда именно состоялся разговор с российским лидером, политик не уточнил.

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Трамп угрожал Пекину

После разговора с Путиным Трамп с аналогичными угрозами обратился к лидеру КНР. По словам американского политика, это произошло во время встречи с Си Цзиньпином.

Он подумал, что я сошел с ума, он переспросил: «Пекин? Вы собираетесь разбомбить...» Дональд Трамп президент США

Трамп заверил главу КНР, что реализует озвученный сценарий, если Китай вторгнется на Тайвань. По словам главы Белого дома, Си Цзиньпин также поверил ему на 10 процентов. Он добавил, что после этого разговора у него не было проблем с Китаем.

В России сочли предвыборным пиаром слова Трампа

В октябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что в преддверии приближающихся президентских выборов в США звучит «очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений».

Аналогичное мнение тогда высказала и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это предвыборные слова. Причем они кем-то будут вообще как шутка восприняты. При этом он сам говорит, что никогда бы этого не сделал», — указала она.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что «это заявление — не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером».

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Москва ответила на угрозы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал ответ в случае удара по Москве. По его словам, Трамп на самом деле не говорил о том, что сказал, так как обычно он «как шелковый».

«И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару», — заверил российский политик. Медведев добавил, что «обычно наши отношения с ним довольно теплы».