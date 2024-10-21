В России отреагировали на озвученную Трампом угрозу нанести удар по Москве

Депутат Журова связала угрозу Трампа ударить по Москве с предвыборной кампанией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала озвученную ранее угрозу кандидата в президенты США Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины с предвыборной кампанией американского политика. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У них предвыборные истории. У них работают технологи. Они, наверное, обсуждают с Трампом такие заявления, понимая последствия. Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость, что он может и такое даже сказать. При этом он старается все-таки сохранить отношения, чтобы иметь возможность [присутствовать] на переговорах. Мне кажется, он намекнул таким образом», — ответила на угрозу Журова.

Также депутат отметила, что в словах Трампа есть посыл и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Всем поднадоело. Может, Запад сейчас призадумается, стоит ли дальше финансировать все, что происходит на Украине», — добавила она.

Это предвыборные слова. Причем они кем-то будут вообще как шутка восприняты. При этом он сам говорит, что никогда бы этого не сделал Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Об этом сам американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

