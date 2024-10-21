Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Об этом Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.
Трамп пообещал Путину нанести мощный удар по центру Москвы
По словам Трампа, он сказал российскому президенту, что из-за Украины нанесет мощный удар по центру Москвы, так как у него нет выбора.
Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора.
Трамп заявил, что Путин ответил на это фразой no way («ни за что»). Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения. «[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший», — заключил Трамп.
Политик уже заявлял, что угрожал Путину ударом по России. В интервью Пирсу Моргану в 2022-м Трамп сказал, что, будь он все еще у власти, он бы смог предотвратить начало специальной военной операции России на Украине. Экс-президент во время своего срока на посту главы государства предупреждал Путина, что Москва столкнется с серьезными последствиями при эскалации на Украине.
Трамп в 2017 году спрашивал у Путина, что он думает об Украине
В июле 2017 года Путин и Трамп, занимавший тогда должность президента США, встретились в Гамбурге. Во время диалога Трамп сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил у российского лидера, что тот думает об этом. Путин ответил, что данный шаг станет ошибкой. Бывший глава американского государства «не стал возражать».
Также президенты обсуждали тему Украины во время первого телефонного разговора 28 января 2017 года. По словам собеседников The New York Times, Путин рассказывал о коррупции в постсоветской стране, а Трамп реагировал сдержанно. Он не соглашался с собеседником, но и не защищал Украину.