Трамп заявил, что угрожал Путину нанести мощный удар по центру Москвы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Об этом Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

Трамп пообещал Путину нанести мощный удар по центру Москвы

По словам Трампа, он сказал российскому президенту, что из-за Украины нанесет мощный удар по центру Москвы, так как у него нет выбора.

Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Дональд Трамп кандидат в президенты США

Трамп заявил, что Путин ответил на это фразой no way («ни за что»). Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения. «[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший», — заключил Трамп.

Политик уже заявлял, что угрожал Путину ударом по России. В интервью Пирсу Моргану в 2022-м Трамп сказал, что, будь он все еще у власти, он бы смог предотвратить начало специальной военной операции России на Украине. Экс-президент во время своего срока на посту главы государства предупреждал Путина, что Москва столкнется с серьезными последствиями при эскалации на Украине.

Трамп в 2017 году спрашивал у Путина, что он думает об Украине

В июле 2017 года Путин и Трамп, занимавший тогда должность президента США, встретились в Гамбурге. Во время диалога Трамп сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил у российского лидера, что тот думает об этом. Путин ответил, что данный шаг станет ошибкой. Бывший глава американского государства «не стал возражать».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Также президенты обсуждали тему Украины во время первого телефонного разговора 28 января 2017 года. По словам собеседников The New York Times, Путин рассказывал о коррупции в постсоветской стране, а Трамп реагировал сдержанно. Он не соглашался с собеседником, но и не защищал Украину.