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Трамп рассказал об угрозах Путину

Экс-президент США Трамп признался, что угрожал Путину «как ему никогда раньше не угрожали»

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на то, что ранее угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести ядерный удар по России. В этом бывший американский лидер признался в интервью Пирсу Моргану, его фрагмент публикует Independent.

Трамп указал, что, будь он все еще у власти, он бы смог предотвратить начало специальной военной операции России на Украине. Экс-президент во время своего срока на посту главы государства предупреждал Путина, что Москва столкнется с серьезными последствиями при эскалации на Украине.

«Я сказал ему, каким будет наш ответ, и он сказал: "Серьезно?" И я сказал: "Серьезно". Я угрожал ему так, как ему никогда раньше не угрожали», — заявил Трамп. Он вспомнил, что Путин часто упоминал использование ядерного оружия. На вопрос журналиста, угрожал ли сам Трамп российскому президенту именно ядерным ударом, политик ответил: «Не хочу говорить».

Ранее Трамп призывал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Он также назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление делал и действующий американский президент Джо Байден.

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Элла Саад
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