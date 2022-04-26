Трамп рассказал об угрозах Путину
Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на то, что ранее угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести ядерный удар по России. В этом бывший американский лидер признался в интервью Пирсу Моргану, его фрагмент публикует Independent.
Трамп указал, что, будь он все еще у власти, он бы смог предотвратить начало специальной военной операции России на Украине. Экс-президент во время своего срока на посту главы государства предупреждал Путина, что Москва столкнется с серьезными последствиями при эскалации на Украине.
«Я сказал ему, каким будет наш ответ, и он сказал: "Серьезно?" И я сказал: "Серьезно". Я угрожал ему так, как ему никогда раньше не угрожали», — заявил Трамп. Он вспомнил, что Путин часто упоминал использование ядерного оружия. На вопрос журналиста, угрожал ли сам Трамп российскому президенту именно ядерным ударом, политик ответил: «Не хочу говорить».
Ранее Трамп призывал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Он также назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление делал и действующий американский президент Джо Байден.