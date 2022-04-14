Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом

Экс-президент США Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине геноцидом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление ранее сделал действующий американский президент Джо Байден, передает The Hill.

«То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».

О том, что Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине геноцидом, сообщалось 13 апреля. Глава государства также отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков счел эти слова неприемлемыми.