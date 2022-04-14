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Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом

Экс-президент США Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине геноцидом

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление ранее сделал действующий американский президент Джо Байден, передает The Hill.

«То, что происходит на Украине, — это геноцид», — заявил Трамп. Он также добавил, что Россия не начала спецоперацию на Украине в ходе его президентского срока, так как благодаря его усилиям у США есть «самое мощное и боеспособное ядерное оружие в мире».

О том, что Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине геноцидом, сообщалось 13 апреля. Глава государства также отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков счел эти слова неприемлемыми.

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Виктория Кондратьева
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