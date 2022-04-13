Байден напрямую назвал политику Путина по Украине «геноцидом»

Президент США Байден подтвердил, что назвал политику Путина по Украине «геноцидом»

Президент США Джо Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Байден на мероприятии в штате Айова впервые намекнул, что расценивает действия главы России в отношении Украины как «геноцид», но при этом прямо не упомянул имени российского президента. После выступления журналисты попросили американского лидера прокомментировать значение своих высказываний.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев», — подтвердил Байден.

При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».

Байден не в первый раз позволяет себе резкие высказывания в адрес российского лидера. Так, ранее он назвал Путина «военным преступником», а потом заявил, что это не является официальной позицией Вашингтона. 26 марта президент США также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова американского президента заявил, что подобными высказываниями Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей. Позже он также добавил, что выпады президента США в адрес Путина являются недостойными и неприемлемыми.

