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Байден напрямую назвал политику Путина по Украине «геноцидом»

Президент США Байден подтвердил, что назвал политику Путина по Украине «геноцидом»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Джо Байден напрямую назвал политику российского лидера Владимира Путина по Украине «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Байден на мероприятии в штате Айова впервые намекнул, что расценивает действия главы России в отношении Украины как «геноцид», но при этом прямо не упомянул имени российского президента. После выступления журналисты попросили американского лидера прокомментировать значение своих высказываний.

«Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев», — подтвердил Байден.

При этом он отметил, что у властей США становится все больше доказательств в поддержку таких заявлений. Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными».

Байден не в первый раз позволяет себе резкие высказывания в адрес российского лидера. Так, ранее он назвал Путина «военным преступником», а потом заявил, что это не является официальной позицией Вашингтона. 26 марта президент США также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова американского президента заявил, что подобными высказываниями Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей. Позже он также добавил, что выпады президента США в адрес Путина являются недостойными и неприемлемыми.

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Марина Совина
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