Песков ответил назвавшему Путина «мясником» Байдену

Песков заявил, что назвавший Путина «мясником» Байден сужает окно для налаживания связей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назвавший российского лидера Владимира Путина «мясником» президент США Джо Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей. Таким образом он ответил на высказывание американского лидера, сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что подобные оскорбления только осложняют процесс налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Помимо этого, политик заявил о необходимости «сохранять трезвость» в выражениях всем лидерам стран. «Надо себе отдавать отчет в этом», — напомнил официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков назвал странным и неожиданным, что такие оскорбления говорит человек, когда-то призывавший по телевидению США «бомбить» Югославию. «Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — уточнил российский политик.

О том, что Байден снова высказал оскорбления в адрес президента России, стало известно ранее в субботу, 26 марта. В тот момент, когда его спросили о президент американский лидер посещал лагерь беженцев на границе Польши и Украины.

25 марта лидер Соединенных Штатов также высказал оскорбление в адрес российского лидера. Байден назвал Путина «военным преступником».