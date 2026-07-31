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01:09, 31 июля 2026Бывший СССР

Силовики раскрыли организаторов «картонных митингов» на Украине

РИА Новости: «Картонные митинги» на Украине организовали националисты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Картонные митинги» против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова организовали националисты по методичкам Запада. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом», — раскрыла организаторов представитель силовых структур.

Отмечается, что «картонные митинги» являются постановочными и курируются западными странами.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что ситуация с митингами, которые вспыхнули на Украине после отставки Федорова, показала, как легко стоящие за бывшим министром круги могут организовать в государстве гражданский протест.

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