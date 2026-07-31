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01:23, 31 июля 2026 (обновлено: 01:27, 31 июля 2026)Россия

Раскрыты возможные проблемы для Запада из-за поставки оружия Украине

Константинов: Отправленное Киеву западное оружие может оказаться у преступных группировок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что отправки вооружения на Украину оборачиваются проблемами для западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это оружие в итоге может оказаться у различных преступных группировок, в том числе на Западе. «Можно ожидать в любом конце земного шара любых действий, связанных с этим, потому что все цепочки нелегальной торговли оружием и происходят через такие зоны конфликта», — сказал он.

Ранее главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил, что итальянская мафия хочет купить на черном рынке дроны, применяющиеся на Украине. По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

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