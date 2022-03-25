Байден вновь назвал Путина «военным преступником»

Президент США Байден вновь назвал лидера России Владимира Путина «военным преступником»

Президент США Джо Байден вновь назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита на польско-украинскую границу, он заявил, что его личное мнение по этому вопросу не будет отличаться от «формальной юридической оценки».

Самое для нас важное — это с самого начала сохранять единство наших демократий в неприятии и продолжать усилия для прекращения разрушений, которые происходят от рук человека, которого, говоря откровенно, я считаю военным преступником Джо Байден президент США

Повторение ранее озвученной позиции

Байден впервые употребил этот термин в отношении российского коллеги 16 марта. Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме. Когда корреспондент Fox News спросила американского лидера, готов ли он назвать Путина «военным преступником», сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты. Однако впоследствии вернулся и заявил: «Он военный преступник». На следующий день он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом».

Позднее в Кремле отметили, что заявления Байдена уже становятся личными оскорблениями в адрес президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что давать резкую оценку словам Байдена в Москве не собираются, так как считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США. Песков отметил, что комментарии могут вызывать еще большую агрессию со стороны главы Соединенных Штатов.

Также, по словам Пескова, Путин не отвечает на непозволительные заявления о нем президента США Джо Байдена, так как является мудрым политиком.

Такие заявления господина Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны Дмитрий Песков представитель Кремля

Опасные последствия

В российском МИД предупредили, что обвинения Байдена в адрес Путина ставят отношения США и РФ на грань разрыва. Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость подобных заявлений.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что США нужно отказаться от своих попыток эскалации отношений с Москвой. «Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. [США] просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — призвал дипломат.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла. Он также назвал целью обвинений со стороны США попытку «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию», добавив, что попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто является «военным преступником», вызывает отторжение. «Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», — заключил он.