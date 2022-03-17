Президент США Байден назвал Путина «смертоносным диктатором» из-за спецоперации на Украине

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он заявил об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии» в четверг, 17 марта, передает РИА Новости.

Во время обеда президент США также отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине.

«Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другим народом, выступающим вместе против смертоносного диктатора, чистого бандита, который ведет аморальную войну против народа Украины», — высказался американский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент России Владимир Путин не отвечает на непозволительные заявления о нем президента США Джо Байдена, так как является мудрым политиком. Так Песков ответил на заявление Байдена, в котором он назвал Владимира Путина «военным преступником».

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).