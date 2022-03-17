В Кремле объяснили мудростью отказ Путина отвечать на слова Байдена о нем

Песков заявил, что Путин не отвечает на заявления Байдена о нем, так как является мудрым

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент России Владимир Путин не отвечает на непозволительные заявления о нем президента США Джо Байдена, так как является мудрым политиком. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства — дальновидный и культурный международный деятель. Именно поэтому он отказывается отвечать американскому коллеге, назвавшему его «военным преступником».

«Такие заявления господина Байдена абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны», — добавил Песков.