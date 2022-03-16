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Байден назвал Путина «военным преступником»

Президент США Байден заявил, что считает российского лидера Путина «военным преступником»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент США Байден заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме. Когда корреспондент Fox News спросила американского лидера, готов ли он назвать Путина «военным преступником», сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты. Однако впоследствии вернулся и заявил: «Он военный преступник».

4 марта в администрации президента США оценили вероятность прямых контактов Байдена с Путиным в контексте ситуации на Украине. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, американский лидер не намерен контактировать с российским коллегой. «Но он оставляет дверь для дипломатии открытой», — отметила чиновница.

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Марина Совина
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