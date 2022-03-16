Байден назвал Путина «военным преступником»

Президент США Байден заявил, что считает российского лидера Путина «военным преступником»

Президент США Байден заявил, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое высказывание он допустил во время общения с журналистами в Белом доме. Когда корреспондент Fox News спросила американского лидера, готов ли он назвать Путина «военным преступником», сперва Байден ответил отрицательно и вышел из комнаты. Однако впоследствии вернулся и заявил: «Он военный преступник».

4 марта в администрации президента США оценили вероятность прямых контактов Байдена с Путиным в контексте ситуации на Украине. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, американский лидер не намерен контактировать с российским коллегой. «Но он оставляет дверь для дипломатии открытой», — отметила чиновница.