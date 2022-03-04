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В Белом доме заявили об отсутствии намерения у Байдена контактировать с Путиным

Представитель Белого дома Псаки: Байден не намерен вступать в контакт с Путиным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Белом доме оценили вероятность прямых контактов президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в контексте ситуации на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Байден не намерен контактировать с Путиным. «Но он оставляет дверь для дипломатии открытой», — отметила Псаки.

Ранее в США назвали условие для переговоров Путина и Байдена. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, переговоры двух лидеров могут состояться в случае, если Москва выведет войска с территории Украины. Она добавила, что Вашингтон готов разговаривать со всеми в любое время, в том числе с Москвой.

Ксения Назарова
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