В Белом доме заявили об отсутствии намерения у Байдена контактировать с Путиным

В Белом доме оценили вероятность прямых контактов президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в контексте ситуации на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Байден не намерен контактировать с Путиным. «Но он оставляет дверь для дипломатии открытой», — отметила Псаки.

Ранее в США назвали условие для переговоров Путина и Байдена. По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, переговоры двух лидеров могут состояться в случае, если Москва выведет войска с территории Украины. Она добавила, что Вашингтон готов разговаривать со всеми в любое время, в том числе с Москвой.