В Совфеде ответили на слова Байдена о «военном преступнике» Путине

Джабаров заявил, что у назвавшего Путина «военным преступником» Байдена «шапка горит»

Назвавший президента России Владимира Путина «военным преступником» президент США Джо Байден должен сначала вспомнить, как сам предлагал бомбить Югославию в 1999 году. Об этом изданию News.ru заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он добавил, что сейчас легко можно найти видео на котором Байден на заседании комитета по международным делам американского сената прямо говорит, что давал прямой приказ бомбить Югославию.

«Вот, кто военный преступник, который чистосердечно признался больше 20 лет назад, поэтому на воре шапка горит», — заявил Джабаров.