Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рогозин напомнил Байдену призыв бомбить Белград после обвинений в адрес Путина

Глава «Роскомоса» Рогозин напомнил Байдену о его предложении бомбить Белград в 1999 году

Фото: Роскосмос

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина напомнил о событиях 1999 года. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

К записи Рогозин прикрепил архивную видеозапись, на которой Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и призвал отправить пилотов Военно-воздушных сил США на уничтожение мостов на Дунае.

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? (...) На краю могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — заявил автор публикации.

16 марта Байден, отвечая на вопрос корреспондента Fox News, заявил, что считает Путина «военным преступником». При этом сперва глава Белого дома ответил отрицательно на соответствующий вопрос и вышел из комнаты, но затем вернулся и заявил прямо противоположное.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о спасении спецназовцев из кольца украинских националистов
Капризов оформил дубль в матче НХЛ
Российский педофил получил срок за развратные действия в отношении школьниц
Рогозин напомнил Байдену призыв бомбить Белград после обвинений в адрес Путина
Санду попросила Россию вывести войска из Приднестровья
Российская кассирша похитила миллионы рублей из-за долгов
Застрявшие в Египте россияне вернулись на родину
Психолог назвала причины весенней депрессии
Названо число прибывших в Россию жителей Донбасса и Украины
В России введут обязательный курс истории для всех студентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.