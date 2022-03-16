В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина

Представитель Кремля Песков назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал недопустимыми слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.

Ранее 16 марта Байден, отвечая на вопрос корреспондента Fox News, заявил, что считает Путина «военным преступником». При этом сперва глава Белого дома ответил отрицательно на соответствующий вопрос и вышел из комнаты, но затем вернулся и заявил прямо противоположное.