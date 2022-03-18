Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле сочли заявления Байдена о Путине личными оскорблениями

Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости

Фото: Tom Brenner / Reuters

В Кремле считают, что заявления американского лидера Джо Байдена уже становятся личными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что давать резкую оценку словам Байдена в Кремле не собираются, так как считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США. Песков отметил, что комментарии могут вызывать еще большую агрессию со стороны главы Соединенных Штатов.

По его словам, американский лидер часто позволяет себе подобные оскорбительные высказывания.

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он заявил об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии», во время которого также отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине.

Днем ранее Байден сказал, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин обвинил Киев в затягивании переговоров
В России захотели смягчить требования к транспорту
Артисты театра имени Ермоловой пожаловались на новые увольнения
Лавров рассказал о свидетельствах работы биолабораторий США на Украине
Мужчина перешел на сырое мясо и полюбил есть мозг
Разработан новый способ обнаружения гравитационных волн
Кремль рассказал о дающей Путину силы поддержке людей
В Кремле высказались о судьбе Дворковича
Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве
Польша объявила программу «дерусификации экономики»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.