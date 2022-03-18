В Кремле сочли заявления Байдена о Путине личными оскорблениями

Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости

В Кремле считают, что заявления американского лидера Джо Байдена уже становятся личными оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что давать резкую оценку словам Байдена в Кремле не собираются, так как считают их следствием утомляемости, раздражительности и забывчивости президента США. Песков отметил, что комментарии могут вызывать еще большую агрессию со стороны главы Соединенных Штатов.

По его словам, американский лидер часто позволяет себе подобные оскорбительные высказывания.

17 марта президент США назвал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Он заявил об этом на ежегодном обеде «друзей Ирландии», во время которого также отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине.

Днем ранее Байден сказал, что считает российского коллегу Владимира Путина «военным преступником».