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В МИД России указали на последствия заявления Байдена о Путине

МИД России заявил, что слова Байдена о Путине ставят отношения США и РФ на грань разрыва

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Слова президента США Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником», ставят отношения США и РФ на грань разрыва. О последствиях подобных заявлений предупредили в МИД России, сообщает ТАСС.

В министерстве указали на неприемлемость подобных заявлений.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену. По словам председателя нижней палаты парламента, вооружение, которое направляется в Киев, попадает к националистическим батальонам, среди которых есть и «Азов».

Президент США назвал Путина «военным преступником» в среду, 16 марта. Это заявление он сделал, отвечая на вопросы журналиста Fox News. Сначала он ответил отрицательно, однако потом вернулся в комнату и заявил, что все-таки считает.

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Виктория Кондратьева
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