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Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену

Спикер Госдумы Володин заявил, что Конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что Конгресс в 2017 году принял закон, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела — прим. «Ленты.ру»). Однако в марте 2022 года американский президент подписал пакет военной помощи Украине, которая составила 800 миллионов долларов.

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Никита Абрамов
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