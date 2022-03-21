Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену

Спикер Госдумы Володин заявил, что Конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что Конгресс в 2017 году принял закон, который запрещает финансирование деятельности батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела — прим. «Ленты.ру»). Однако в марте 2022 года американский президент подписал пакет военной помощи Украине, которая составила 800 миллионов долларов.