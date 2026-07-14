Климов: Обвинения РФ в кибератаках призваны повысить доверие европейцев к поддержке Киева

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов назвал обвинения в кибератаках в сторону России спектаклем, помогающим повысить доверие европейцев к поддержке Киева. Свою позицию он объяснил в беседе с газетой «Взгляд».

«Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима [президента Украины Владимира] Зеленского — а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», — заявил Климов.

По его словам, подобные заявления звучали со стороны Запада уже не раз, однако не находили доказательств.

Климов также отметил, что Запад обвиняет Россию в том, чем занимается сам. «Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», — указал он.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак.