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19:53, 13 июля 2026Мир

Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак

Каллас: ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Европейский союз (ЕС) вызовет представителя России при ЕС в связи с кибератаками. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции, полный текст ее выступления опубликован на сайте дипслужбы ЕС.

«Я хочу особенно отметить один момент: масштабы и интенсивность российских кибератак растут», — сказала глава евродипломатии, не приведя при этом доказательств.

Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения и подчеркнул, что домыслы Евросоюза в очередной раз оказались не подкреплены никакими доказательствами.

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