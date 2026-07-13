Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак

Каллас: ЕС вызовет представителя России в связи с кибератаками

Европейский союз (ЕС) вызовет представителя России при ЕС в связи с кибератаками. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции, полный текст ее выступления опубликован на сайте дипслужбы ЕС.

«Я хочу особенно отметить один момент: масштабы и интенсивность российских кибератак растут», — сказала глава евродипломатии, не приведя при этом доказательств.

Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения и подчеркнул, что домыслы Евросоюза в очередной раз оказались не подкреплены никакими доказательствами.