Посол России в Германии ответил на обвинения ЕС в кибератаках

Российский посол в Германии Сергей Нечаев отверг домыслы Европейского союза (ЕС) о якобы кибератаках со стороны России. Об этом посольство РФ сообщило в Telegram-канале.
«Посол России решительно отверг содержащиеся в есовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами», — говорится в сообщении.
Нечаев также подчеркнул, что угрозы расширения санкций со стороны ЕС не останутся без последствий.
Посольство отметило, что политика властей ФРГ и руководства Евросоюза в отношении России вызывает сожаление, поскольку ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации.
Ранее МИД Германии обвинил Россию в кибератаках и вызвал российского посла. Берлин пригрозил ввести дополнительные санкции против Москвы.
МИД Финляндии также вызвал посла России в Хельсинки в связи с якобы имевшей место «злонамеренной киберактивностью» с российской стороны. Обвинения в кибератаках звучали и со стороны Франции.