Посол России в Германии ответил на обвинения ЕС в кибератаках

Посол РФ в Германии Нечаев отверг домыслы ЕС о кибератаках со стороны России

Российский посол в Германии Сергей Нечаев отверг домыслы Европейского союза (ЕС) о якобы кибератаках со стороны России. Об этом посольство РФ сообщило в Telegram-канале.

«Посол России решительно отверг содержащиеся в есовском заявлении домыслы, которые в очередной раз оказались не подкреплены какими-либо доказательствами», — говорится в сообщении.

Нечаев также подчеркнул, что угрозы расширения санкций со стороны ЕС не останутся без последствий.

Посольство отметило, что политика властей ФРГ и руководства Евросоюза в отношении России вызывает сожаление, поскольку ставка делается не на диалог, а на постоянное повышение градуса конфронтации.

Ранее МИД Германии обвинил Россию в кибератаках и вызвал российского посла. Берлин пригрозил ввести дополнительные санкции против Москвы.

МИД Финляндии также вызвал посла России в Хельсинки в связи с якобы имевшей место «злонамеренной киберактивностью» с российской стороны. Обвинения в кибератаках звучали и со стороны Франции.