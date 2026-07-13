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15:47, 13 июля 2026Мир

Посла России вызвали в МИД Финляндии

Посол РФ в Финляндии вызван в МИД из-за обвинений в кибератаках
Кристина Козлова (редактор)
Посольство России в Финляндии

Посольство России в Финляндии. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в Хельсинки был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии в связи с якобы имевшей место «злонамеренной киберактивностью» с российской стороны. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен в X.

«Финляндия осуждает вредоносную киберактивность России и неправомерное использование киберэкосистемы. В ответ на это я вызвала посла Российской Федерации в МИД», — написала Валтонен в своем блоге.

При этом глава министерства напрямую связала вызов российского посла с утверждением нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) в киберпространстве. По ее словам, действия Хельсинки стали прямой реакцией на решение ЕС официально раскрыть якобы причастность российских хакеров и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России к атакам в цифровом пространстве.

Ранее во Франции заявили о намерении вызвать посла России в МИД. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, причиной такого шага стали обвинения российской стороны в якобы совершении кибератак на территории европейских стран.

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