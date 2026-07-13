Франция собралась вызвать посла России

МИД Франции в ближайшие дни вызовет посла России из-за обвинений в кибератаках

МИД Франции бездоказательно обвинил Россию в якобы совершении кибератак на территории европейских стран и пообещал вызвать российского посла в стране для выяснения ситуации. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро, передает BFMTV.

«В ближайшие дни МИД вызовет российского посла во Франции и введет санкции против девяти физических и четырех юридических лиц, ответственных за эту киберкампанию», — заявил дипломат.

По словам Барро, у Парижа есть возможности для обнаружения этих кибератак, но каких-либо доказательств причастности к ним Москвы он не привел.

9 июля глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме.

В российском Министерстве иностранных дел пообещали дать соответствующий ответ на действия Италии.

