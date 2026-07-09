Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме

Глава МИД Таяни сообщил о высылке из Италии двух российских военных дипломатов

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Риме. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии», — написал Таяни. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Итальянский МИД не уточнил причины принятого решения. Подобные меры, как правило, являются ответом на действия, признанные недружественными, или становятся следствием инцидентов, связанных с подозрениями в шпионаже. В 2021 году Рим уже высылал двух российских дипломатов после задержания итальянского офицера по подозрению в передаче секретных документов представителю РФ. Тогда Москва приняла симметричные ответные меры.