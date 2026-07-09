Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 9 июля 2026Мир

Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме

Глава МИД Таяни сообщил о высылке из Италии двух российских военных дипломатов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: clayton harrison / Shutterstock / Fotodom

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Риме. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии», — написал Таяни. Им предписано покинуть страну в течение трех дней.

Итальянский МИД не уточнил причины принятого решения. Подобные меры, как правило, являются ответом на действия, признанные недружественными, или становятся следствием инцидентов, связанных с подозрениями в шпионаже. В 2021 году Рим уже высылал двух российских дипломатов после задержания итальянского офицера по подозрению в передаче секретных документов представителю РФ. Тогда Москва приняла симметричные ответные меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

    Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

    Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

    Россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров

    США атаковали связывающий Иран и Россию мост

    Добыче нефти в странах Персидского залива предсказали спад

    «Роскосмоc» утвердит план космических съемок

    Раскрыто безопасное для психики время просмотра социальных сетей в день

    Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok