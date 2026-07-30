В отношении футболиста сборной Аргентины открыли дело из-за нападения после финала ЧМ-2026

В отношении футболиста Паредеса открыли дело из-за нападения после финала ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса из-за нападения на испанских игроков после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В докладе ФИФА зафиксированы три случая нападения со стороны Паредеса. За нарушение той же статьи дисциплинарного кодекса также возбуждено дело в отношении защитника Молины (один случай нападения и одна попытка) и Айялы (один случай нападения). Помимо этого, ФИФА подозревает Молину, его соотечественника Тьяго Альмаду и испанского полузащитника Гави в неспортивном поведении.

Паредес начал потасовку с испанскими игроками после того, как завершился матч финала. Сперва полузащитник схватил за горло защитника испанской сборной Эрика Гарсию, а после этого толкнул полузащитника Гави. Конфликт прекратили другие аргентинские футболисты, успокоив Паредеса.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. В основное время ни одна из команд не сумела поразить ворота соперника, единственным голом отметился испанец Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.