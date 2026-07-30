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01:15, 30 июля 2026Ценности

55-летняя телеведущая попала на обложку журнала после критики ее фото в купальниках

Телеведущая Франкель снялась для журнала NewBeauty после критики ее фото в купальниках
Мария Винар

Фото: @wattsupphoto⁠ / @newbeauty

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель попала на обложку журнала NewBeauty после критики ее фото в купальниках. Об этом сообщило издание на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость снялась в слитном купальнике, оформленном подчеркивающим грудь глубоким декольте и цветочным принтом. При этом она позировала на фоне бассейна, придерживая руками широкополую шляпу. Эффектный образ телезвезды дополнили нюдовый макияж и ожерелье, украшенное ракушками.

В свежем номере героиня обложки рассказала об уверенности в себе после 50 лет и о бьюти-процедурах, на которые не жалеет денег.

В июне Франкель поделилась кадрами с показа, организованного журналом Sport Illustrated, и возмутила публику внешним видом. На снимках телеведущая показала фигуру в слитном купальнике и бикини. Пользователи сети посоветовали ей не оголяться в силу возраста.

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