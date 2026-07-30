Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 30 июля 2026 (обновлено: 02:26, 30 июля 2026)Мир

В Польше во время визита Зеленского заметили одну странность

Ян Пекло: Зеленский в Польше нарушил протокол, проигнорировав встречу с Навроцким
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу нарушил дипломатический протокол. На это обратил внимание бывший посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.

Он заметил, что Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом, а затем полетел в Польшу и встретился с премьером страны Дональдом Туском, проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким. «С точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — добавил экс-посол.

В соответствии с официальной процедурой, разговор должен был состояться между главами стран, а Зеленский не мог не знать, что Туск не занимает этот пост. «Однако это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто», — резюмировал Пекло.

Ранее Зеленский жестко раскритиковал Навроцкого. Политик отметил, что имя Кароль не связано с монархическим титулом. Президент Украины также добавил, что сам он — «не князь Владимир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Я бы хотел, чтобы он завершил войну». Трамп обратился к Зеленскому и оценил отношения с Путиным. Что он сказал?
    Мужчина решил наладить гигиену в жаркие дни и опозорился перед коллегами
    В Киеве вспыхнули пожары
    В Польше во время визита Зеленского заметили одну странность
    Перечислены российские регионы с лучшими дорогами
    Мошенники нашли способ обмана российских путешественников
    Женщина три месяца насиловала 17-летнего подопечного
    Перечислены скрытые возможности порта USB-C
    На Украине после удара загорелся склад «Новой почты»
    Взрывы прогремели в Киеве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok