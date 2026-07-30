В Польше во время визита Зеленского заметили одну странность

Ян Пекло: Зеленский в Польше нарушил протокол, проигнорировав встречу с Навроцким

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу нарушил дипломатический протокол. На это обратил внимание бывший посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.

Он заметил, что Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом, а затем полетел в Польшу и встретился с премьером страны Дональдом Туском, проигнорировав встречу с президентом Каролем Навроцким. «С точки зрения дипломатического протокола что-то не так», — добавил экс-посол.

В соответствии с официальной процедурой, разговор должен был состояться между главами стран, а Зеленский не мог не знать, что Туск не занимает этот пост. «Однако это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто», — резюмировал Пекло.

Ранее Зеленский жестко раскритиковал Навроцкого. Политик отметил, что имя Кароль не связано с монархическим титулом. Президент Украины также добавил, что сам он — «не князь Владимир».