Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 21 июня 2026Бывший СССР

Зеленский жестко раскритиковал президента Польши

Зеленский раскритиковал президента Польши словами «Кароль — это не его должность»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ТСН.

Политик отметил, что имя Кароль не связано с монархическим титулом.

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — отметил украинский лидер.

Президент также добавил, что сам он — «не князь Владимир».

«Мы не о великих исторических фигурах прошлого. Мы о сегодняшнем дне. Я сейчас президент и защищаю интересы своего государства. Мы должны думать о дружбе между народами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Зеленский жестко раскритиковал президента Польши

    Опубликованы кадры последствий российских ударов по объектам ВСУ

    Зеленский сделал громкое заявление о связи Украины с Польшей

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и Рубио

    Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

    Три авиабомбы ударили по украинской ТЭЦ

    Умер мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик

    Мощный удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ попал на видео

    Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине после одного события

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok