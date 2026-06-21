Зеленский раскритиковал президента Польши словами «Кароль — это не его должность»

Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого. Заявление прозвучало в интервью телеканалу ТСН.

Политик отметил, что имя Кароль не связано с монархическим титулом.

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — отметил украинский лидер.

Президент также добавил, что сам он — «не князь Владимир».

«Мы не о великих исторических фигурах прошлого. Мы о сегодняшнем дне. Я сейчас президент и защищаю интересы своего государства. Мы должны думать о дружбе между народами», — подчеркнул Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал скандал с Киевом из-за героизации нацизма. До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.