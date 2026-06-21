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19:29, 21 июня 2026Мир

В Польше прокомментировали скандал с Украиной

Туск: Скандал Украины и Польши является стратегической ошибкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Скандал Украины и Польши из-за героизации нацизма является стратегической ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Конфликт между политиками Польши и Украины — стратегическая ошибка, из-за которой пострадают обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном смысле. А в политике, как мы знаем, ошибка хуже преступления», — сказал он.

Политик также добавил, что он пытается минимизировать потери в разговорах с европейскими партнерами. По его словам, на данный момент это очень сложно сделать.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.

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