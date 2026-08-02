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22:27, 2 августа 2026 (обновлено: 22:30, 2 августа 2026)Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА по детской площадке

Львова-Белова: Пострадавшие при атаке ВСУ по детской площадке девочки находятся в больнице
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале сообщила о состоянии девочек, пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области.

Множественные осколочные ранения получили девочки девяти и семи лет. Они были доставлены в районную больницу, по предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают детям всю необходимую помощь.

Еще одна девочка в результате вражеского удара погибла.

«От всей души соболезную родным», — написала Львова-Белова.

Львова-Белова добавила, что находится на связи с детским омбудсменом в регионе Галиной Пятых.

Ранее в Оперативном штабе Белгородской области рассказали о серьезных последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону.

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