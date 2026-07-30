Требование Трампа к Зеленскому оценили словами «ситуация жуткая»

Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп, потребовав от украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт, разрушил его надежду на военную помощь. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский не ожидал, что вместо поставок оружия получит ультиматум. «Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы», — отметил эксперт.

Как считает Соскин, визит Зеленского в Вашингтон обернулся «похоронами его амбиций».

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским настаивал на том, чтобы президент Украины закончил конфликт.

Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме 28 июля. Переговоры проходили в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа.