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03:17, 30 июля 2026Бывший СССР

Требование Трампа к Зеленскому оценили словами «ситуация жуткая»

Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп, потребовав от украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт, разрушил его надежду на военную помощь. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский не ожидал, что вместо поставок оружия получит ультиматум. «Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы», — отметил эксперт.

Как считает Соскин, визит Зеленского в Вашингтон обернулся «похоронами его амбиций».

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским настаивал на том, чтобы президент Украины закончил конфликт.

Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме 28 июля. Переговоры проходили в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа.

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