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03:46, 30 июля 2026 (обновлено: 03:54, 30 июля 2026)Ценности

В европейской стране украли кельтское ожерелье возрастом 2,5 тысячи лет

Во Франции из музея похищено кельтское золотое ожерелье возрастом 2,5 тысячи лет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Катрин Пегар. Фото: Lou Benoist / Reuters

Во французской Бургундии из музея Шатийонне неизвестные похитили уникальное золотое ожерелье, датируемое примерно 500 годом до нашей эры. Как сообщает The Art Newspaper, двое мужчин проникли в выставочный зал среди посетителей, разбили витрину и скрылись с артефактом весом около 450 граммов.

Этот ценный экспонат был обнаружен в 1953 году в захоронении кельтской аристократки, известной как «Дама из Викса». Издание уточняет, что находка относится к числу значимых археологических открытий XX века.

На фоне происшествия министр культуры Франции Катрин Пегар объявила о запуске национального плана по усилению безопасности музеев. В течение трех лет на эти цели будет выделено 30 миллионов евро, а по всей стране введут 33 новые меры защиты. При этом власти отвергли предложения заменить оригиналы копиями или убрать наиболее ценные предметы в хранилища. Пегар подчеркнула, что культурное наследие должно оставаться доступным для публики, иначе музеи потеряют свою суть.

Ранее турист из Индии лишился золотого колье после объятий с парой трансгендерных женщин (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на тайском курорте Паттайя.

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