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05:25, 30 июля 2026 (обновлено: 05:27, 30 июля 2026)Бывший СССР

Экс-министр обороны Украины Федоров раскрыл истинную причину своего увольнения

Федоров объяснил увольнение с поста министра обороны Украины проводимыми им реформами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Михаил Федоров сообщил, что истинная причина его увольнения с поста главы Минобороны Украины — не конфликт с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, а проводимая им реформа закупок в ведомстве. Он высказался об этом в интервью изданию «Украинская правда» на YouTube.

Как утверждает Федоров, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг Минобороны усилилось давление, а в медиапространстве начали «сеять негатив».

«Мы начали перестраивать процессы в сфере закупок и тендеров. Это вызвало большое недовольство у многих людей», — отметил он.

Ранее Михаил Федоров допустил свое возвращение, но отказался занимать «декоративную должность». Он отметил, что «двери еще не закрыты», поскольку финального разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не было.

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