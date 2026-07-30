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06:22, 30 июля 2026Путешествия

Раскрыта новая уловка мошенников при бронировании туров

Турагент Гюнеш: Аферисты обманывают путешественников при бронировании туров в Турцию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Эксперты фиксируют резкий рост случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции. В этой связи аферисты все чаще пользуются алгоритмами социальных сетей, чтобы находить потенциальных жертв. Об этом журналистам РИА Новости рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.

По его словам, речь идет о бронировании гостиниц и туристических услуг через фальшивые сайты, которые маскируются под страницы отелей и аккаунты якобы турагентств. Когда человек начинает искать различные варианты отдыха в интернете, алгоритмы соцсетей показывают ему рекламу туристических предложений, отмечает Гюнеш. Именно в этот момент злоумышленники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты, которые достаточно трудно отличить от настоящих.

Жертв пытаются завлечь предложениями по ценам значительно нише рыночных. Кроме того, путешественников заманивают сообщениями по типу «остались последние два номера» или «акция действует только сегодня», что вынуждает их принимать решение как можно быстрее.

После перевода денежных средств оказывается, что бронь не была оформлена, либо турист уже по прибытии обнаруживает, что указанного объекта размещения на самом деле нет, подчеркивает турагент.

Ранее в Общественной палате рассказали, что киберпреступники открыли охоту на российских путешественников, которые возвращаются с отдыха. Неизвестные звонят от имени сотрудников органов правопорядка и говорят им, что турист якобы контактировал с представителями нежелательных в России организаций.

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