Российские средства ПВО в ночь на 30 июля сбили над регионами 258 украинских БПЛА

В ночь с 29 на 30 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 258 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое ведомство выпустило после массированного удара ВСУ, сообщение цитирует РИА Новости.

Минобороны сообщило, что под удар попали десять регионов России, среди которых Пензенская, Тамбовская и Воронежские области, а также Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, система ПВО сработала над Азовским и Черным морями.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.