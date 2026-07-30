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07:28, 30 июля 2026 (обновлено: 07:36, 30 июля 2026)Россия

Минобороны выпустило заявление после массированного удара ВСУ по регионам России

Российские средства ПВО в ночь на 30 июля сбили над регионами 258 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь с 29 на 30 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 258 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое ведомство выпустило после массированного удара ВСУ, сообщение цитирует РИА Новости.

Минобороны сообщило, что под удар попали десять регионов России, среди которых Пензенская, Тамбовская и Воронежские области, а также Краснодарский край и Адыгея. Кроме того, система ПВО сработала над Азовским и Черным морями.

Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

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