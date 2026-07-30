Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензе

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области

Беспилотники атаковали склад маркетплейса Wildberries в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ в Telegram.

Из-за атаки на логистическом объекте произошло возгорание, сейчас на месте работают пожарные расчеты. Есть один пострадавший, ему оказана медпомощь.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что со склада были эвакуированы около 200 сотрудников. Он призвал не снимать атаку беспилотников или ее последствия, а также работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

За последние несколько дней беспилотники атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии. Основатель компании Татьяна Ким заявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики маркетплейса.