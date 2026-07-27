Wildberries эвакуировала свои логистические объекты в Удмуртии

Wildberries эвакуировала сортировочный центр и логистический комплекс в Удмуртии

Логистические объекты Wildberries в Удмуртии были эвакуированы из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. О возобновлении работы объектов сообщим дополнительно», — заявили в Wildberries.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил 27 июля об отражении самой массированной за последнее время атаки на объекты в республике и о том, что несколько БПЛА уже сбиты.

За последние несколько дней украинские беспилотники атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов была остановлена работа двух логистических комплексов в Петербурге. Основатель компании Татьяна Ким заявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики работы.