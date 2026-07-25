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00:43, 25 июля 2026Экономика

Ким заявила о перестройке логистики Wildberries

Ким: Wildberries оперативно перестраивает логистику
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — сообщила Ким.

Она добавила, что пострадавшим предпринимателям автоматически предоставили трехмесячные каникулы по кредитам и займам.

Ранее сообщалось, что работа двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Данные о ее возобновлении уточнят дополнительно.

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