Ким заявила о перестройке логистики Wildberries

Ким: Wildberries оперативно перестраивает логистику

Маркетплейс Wildberries оперативно перестраивает логистику, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

«Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки», — сообщила Ким.

Она добавила, что пострадавшим предпринимателям автоматически предоставили трехмесячные каникулы по кредитам и займам.

Ранее сообщалось, что работа двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановлена. Данные о ее возобновлении уточнят дополнительно.