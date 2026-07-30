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05:41, 30 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал об ускоряющем старение мозга питании

Врач Исмаилов: Старение мозга ускоряет сложившийся тип питания
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметному ухудшению памяти, но риск возникает тогда, когда подобная еда становится основой ежедневного рациона, рассказал невролог, руководитель ООО «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Врач отметил, что наиболее неблагоприятно регулярное употребление ультрапереработанных продуктов: фастфуда, колбас, сосисок, чипсов, сладких напитков, магазинной выпечки, полуфабрикатов и готовых блюд с большим количеством добавок. Он объяснил, что такая пища обычно содержит избыток сахара, соли, насыщенных и трансжиров.

«Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления. Систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы», — рассказал Исмаилов.

Доктор подчеркнул, что важнее не искать один «запрещенный» продукт, а оценивать весь рацион. Для здоровья мозга полезно, чтобы в нем регулярно присутствовали овощи, зелень, ягоды, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи, указал эксперт.

Ранее терапевт Мария Лаврухина посоветовала спать в жару под одеялом. По ее мнению, в противном случае головной мозг не сможет переключиться в ночной режим.

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